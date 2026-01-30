Как профилактировать хронические неинфекционные заболевания
Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) – основная причина инвалидности и смертности населения в России. Это болезни характеризуются продолжительным течением и являются результатом воздействия комбинации генетических, физиологических, экологических и поведенческих факторов. К основным ХНИЗ относятся болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания, сахарный диабет.
Заведующая отелом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Валентина Карпова рассказала, что основными факторами риска здоровью являются малоподвижность, нерациональное питание, лишний вес, курение, употребление алкоголя, стрессы, наследственность.
Меры, которые помогут сохранить здоровье и снизить риск заболеваний:
– Разнообразное, сбалансированное и умеренное питание (нежирное мясо, рыба, овощи, фрукты, крупы, бобовые, хлеб из цельного зерна, растительные масла). Ограничение животных жиров и сладостей. Ежедневное употребление овощей и фруктов не менее 400-500 граммов. Общее количество соли в пище менее 5 г в день (чайная ложка без верха).
– Достаточная физическая активность. Рекомендуется не менее 30 минут умеренной физической нагрузки в день. Не ленитесь делать утреннюю зарядку, старайтесь больше ходить пешком, не забывайте о прогулках на свежем воздухе.
– Отказ от курения и алкогольных напитков. Выкуривание даже одной сигареты в день – серьезный фактор риска здоровью. Безвредных доз алкоголя не существует!
– Минимизация стрессовых ситуаций. Безусловно, прожить жизнь без различных переживаний невозможно. Постарайтесь устранить постоянную тревогу, спешку, не раздражайтесь по пустякам.
– Регулярные профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Это один из инструментов профилактики, позволяющий эффективно выявлять болезнь на ранних стадиях.
Если относиться внимательнее к своему здоровью, стараться укреплять иммунитет, вести здоровый образ жизни и регулярно проходить диспансеризацию, то можно значительно снизить риски возникновения хронических неинфекционных заболеваний и увеличить продолжительность своей жизни.
