Как профилактировать хронические неинфекционные заболевания

Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) – основная причина инвалидности и смертности населения в России. Это болезни характеризуются продолжительным течением и являются результатом воздействия комбинации генетических, физиологических, экологических и поведенческих факторов. К основным ХНИЗ относятся болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания, сахарный диабет.

Заведующая отелом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Валентина Карпова рассказала, что основными факторами риска здоровью являются малоподвижность, нерациональное питание, лишний вес, курение, употребление алкоголя, стрессы, наследственность.

Меры, которые помогут сохранить здоровье и снизить риск заболеваний:

– Разнообразное, сбалансированное и умеренное питание (нежирное мясо, рыба, овощи, фрукты, крупы, бобовые, хлеб из цельного зерна, растительные масла). Ограничение животных жиров и сладостей. Ежедневное употребление овощей и фруктов не менее 400-500 граммов. Общее количество соли в пище менее 5 г в день (чайная ложка без верха).

– Достаточная физическая активность. Рекомендуется не менее 30 минут умеренной физической нагрузки в день. Не ленитесь делать утреннюю зарядку, старайтесь больше ходить пешком, не забывайте о прогулках на свежем воздухе.

– Отказ от курения и алкогольных напитков. Выкуривание даже одной сигареты в день – серьезный фактор риска здоровью. Безвредных доз алкоголя не существует!

– Минимизация стрессовых ситуаций. Безусловно, прожить жизнь без различных переживаний невозможно. Постарайтесь устранить постоянную тревогу, спешку, не раздражайтесь по пустякам.

– Регулярные профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Это один из инструментов профилактики, позволяющий эффективно выявлять болезнь на ранних стадиях.

Если относиться внимательнее к своему здоровью, стараться укреплять иммунитет, вести здоровый образ жизни и регулярно проходить диспансеризацию, то можно значительно снизить риски возникновения хронических неинфекционных заболеваний и увеличить продолжительность своей жизни.

