Как сохранить здоровье сердца

Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте среди причин преждевременной потери трудоспособности, инвалидизации и смертности как в России, так и в мире. Эти болезни могут возникнуть у каждого, но существуют факторы риска, которые значительно увеличивают вероятность их развития. Как рассказала Ирина Кожинова, к.м.н., заведующая отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, к таким факторам относятся высокий уровень холестерина, гипертония, диабет, курение, злоупотребление алкоголем, лишний вес, переедание и малоподвижный образ жизни. Кроме того, на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний влияют возраст и наследственность.

Как заботиться о здоровье сердца? Основная профилактика - здоровый образ жизни!

Прежде всего, будьте физически активны. Сердце - это мышца, которая нуждается в тренировке. Начните с ежедневных прогулок и лёгких упражнений, постепенно увеличивая время активности до не менее 30 минут в день. Аэробные нагрузки – это прогулки, быстрая ходьба, катание на велосипеде, плавание, танцы, работа по дому и т.п. Еще больше пользы вы получите, если добавите к кардиотренировкам силовые нагрузки 2-3 раза в неделю хотя бы по 15-20 минут в день.

Поддерживайте здоровый вес. Правильное питание и физическая активность помогут сохранять вес в норме. Индекс массы тела ИМТ высчитывается по формуле: вес (в кг) разделить на рост в метрах, возведенный в квадрат. ИМТ до 25 кг/м2 считается нормальным, а выше - избыточным. Питайтесь правильно. Сократите потребление насыщенных жиров и «пустых» углеводов, увеличьте в рационе количество овощей, фруктов и белковых продуктов. Обязательно пейте чистую воду.

Откажитесь от вредных привычек: курение и употребления алкоголя. Никотин и этанол являются ядами, повреждают сосуды всего организма, вызывают заболевания и физическую и психическую зависимость.

Избегайте сильных стрессовых ситуаций. Стресс – это ежедневая тренировка нашей нервной системы. Опасен тот стресс, который вызывает избыточный выброс гормонов адреналина и кортизола, что провоцирует повышение артериального давления и может вызвать гипертонический криз, нарушение ритма сердца или инфаркт миокарда. Научитесь управлять стрессом, практикуйте медитацию, глубокое дыхание.

Контролируйте основные цифры своего здоровья: уровень холестерина и глюкозы в крови, артериальное давление, сердечный ритм. Если появились такие симптомы, как боли в груди, нарушение ритма сердца, одышка или головокружение, немедленно обратитесь к врачу. В диагностике сердечно-сосудистых заболеваний на ранних этапах и предотвращении их осложнений поможет диспансеризация и регулярные медицинские профилактические осмотры. Посещайте врачей и выполняйте их рекомендации.

