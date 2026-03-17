Как вырастить крепкую рассаду томатов: рекомендации Россельхознадзора

Март — ответственный период для дачников, высевающих на рассаду семена томата. Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора делятся ключевыми агротехническими приёмами, которые помогут получить здоровую рассаду и богатый урожай.

Сроки посева зависят от способа выращивания: для теплиц семена сеют с 15 марта, для открытого грунта — с 25 марта до первой декады апреля. При выборе сортов важно учитывать их тип: для теплиц подойдут индетерминантные (с неограниченным ростом), а для открытого грунта — детерминантные.

Чтобы подобрать подходящий сорт, воспользуйтесь Государственным реестром селекционных достижений на сайте ФГБУ «Госсорткомиссия». В реестре указаны:

сроки высадки на постоянное место;

длительность вегетации;

урожайность;

регионы, где сорт даёт максимальный урожай (районирование);

устойчивость к заболеваниям.

Особенно важно: наличие сорта в реестре подтверждает, что он не содержит ГМО. Сорта, отсутствующие в реестре, могут быть генетически модифицированы.

При выращивании рассады критически важны два фактора — температурный режим и полив. Томаты не переносят чрезмерной жары. После того как сеянцы окрепнут, ночью им необходима температура +14…+16 °C (можно поставить горшочки на самый прохладный подоконник), днём допустима температура до +22 °C.

Поливать томаты рекомендуется ранним утром. Ночной полив приводит к вытягиванию и ослаблению растений. Допустимо слегка подсушивать почву до фазы лёгкого увядания — после полива растения быстро восстанавливаются.

Из-за короткого светового дня в марте рассаде необходима досветка. Включайте лампы минимум на три часа утром и вечером, а в пасмурные дни оставляйте свет включённым в течение дня. Это поможет избежать излишнего вытягивания растений.

Следите, чтобы рассада не перерастала: при пересадке растения испытывают стресс, что может снизить будущий урожай. Для укрепления рассады полезно провести внекорневую подкормку удобрениями или обработать её стимуляторами роста. В первые месяцы у молодых растений ещё не развита корневая система, поэтому питание через листья усваивается эффективнее, чем через корни.

Помните: грамотный выбор семян и соблюдение агротехнических приёмов — залог богатого урожая.

Если у вас остались вопросы, обратитесь за консультацией в отдел государственного фитосанитарного надзора Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в Кемерово: тел. 8 (3842) 36-15-80, ул. Муромцева, д. 2Б.

Также доступна консультация через приложение «Мобильный инспектор».