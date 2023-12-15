Диспансеризация взрослого населения, профилактические медосмотры, углубленная диспансеризация — какие мероприятия можно пройти для бесплатной проверки здоровья?

«Ответственное отношение к своему организму начинается с регулярного мониторинга здоровья, — уверена Елена Братунец, заведующая терапевтическим отделением больницы имени М.А. Подгорбунского г. Кемерово. — Диспансеризация проходит в два этапа. На первом проводится анкетирование, выявляются риски развития неинфекционных хронических заболеваний. На втором этапе пациент проходит расширенное обследование по индивидуальным показаниям. Диспансеризация помогает врачам выявлять заболевания и отклонения от нормы на ранних стадиях и своевременно начинать лечение. Это возможность бесплатно и быстро получить результаты важнейших скрининговых обследований и персональные рекомендации, оценить риски».

В России всем взрослым положена бесплатная диспансеризация раз в три года, а после 40 — ежегодно. Чтобы ее пройти, нужен полис ОМС и паспорт.

Для прохождения профилактических мероприятий можно обратиться в отделение медицинской профилактики, в кабинет доврачебного осмотра поликлиники или к терапевту (фельдшеру) на приёме. Специалист выпишет направления, составит для пациента маршрутизацию, проведёт анкетирование и осмотр.

Отдельного внимания заслуживает углубленная диспансеризация — это комплекс мероприятий для выявления и профилактики осложнений после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19. Особенно рекомендуется пройти такое обследование людям с хроническими заболеваниями.

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