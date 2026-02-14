Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Какие симптомы говорят о проблемах с сердцем?

Как предотвратить болезни сердца и сосудов? На какие симптомы стоит обратить внимание? С этими вопросами мы обратились к врачу кардиологу кардиологического отделения № 2 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова Михаилу Валерьевичу Шамину:

- Если вас беспокоят сердцебиение, одышка, колебания уровня давления, обмороки, боли в сердце, «замирание», «толчки», «кувырки» сердца — это все повод записаться на консультацию к кардиологу. Если жалоб нет, но у вас есть родственники с заболеваниями сердца, ожирение, вы курите, то можно обратиться к терапевту и по необходимости вас могут направить к кардиологу. Сейчас действительно прослеживается тенденция к омолаживанию сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому обратиться к врачу-кардиологу никогда не рано.

Симптомов, говорящих о проблемах с сердцем очень много. Выделю те,  с которыми необходимо обратиться: боль в сердце; одышка в покое или при нагрузке; ощущение перебоев, «кувырков», «замирания» сердца; обмороки без явной причины; повышенное давление, а именно более 140/90 мм. рт. ст.; постоянное увеличение пульса без нагрузки более 100 в минуту.

В этих случаях нужно обязательно обратиться к специалисту.

Пресс-служба НГКБ № 1 

kuzbassnews.ru
14/02/2026
