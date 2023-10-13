Кассационный суд направил на новое рассмотрение дело о признании незаконным заключения об аварийности и сносе дома
Речь идёт о многоквартирном жилом доме, фигурирующем в уголовном деле о мошенничестве с жильём льготных категорий граждан. В конце февраля 2023 года Межведомственная комиссия местного муниципалитета признала указанный дом аварийным и подлежащим сносу. Однако собственник нескольких квартир в этом доме Николай Мораш и его представители не согласились с заключением комиссии, обратившись в суд с требованием признать это заключение незаконным. Требования были удовлетворены, но местная администрация не согласилась с таким результатом рассмотрения дела, обжаловав судебные акты нижестоящих инстанций в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции…
Как мы рассказывали ранее, один из многоквартирных жилых домов, «построенных» в Мариинске с многочисленными нарушениями, Межведомственная комиссия местного муниципалитета своим заключением в феврале 2023 года, а позже на основании этого заключения и глава Мариинского муниципального округа, признали аварийным и подлежащим сносу.
Однако один из собственников нескольких квартир в этом доме, являясь по совместительству его застройщиком, выявил нарушения, допущенные в процессе принятия заключения Межведомственной комиссии.
В результате рассмотрения дела в суде были подтверждены нарушения, допущенные при обследовании технического состояния здания, которое было проведено поверхностно и без учёта требований, установленных ГОСТ 31937-2011. Также были установлены и иные нарушения, свидетельствующие о нарушении процедуры принятия решения о признании дома аварийным.
Тогда суд удовлетворил требования чиновника, признав незаконным как спорное заключение Межведомственной комиссии, так и постановление главы Мариинского муниципального округа о признании дома аварийным и подлежащим сносу.
Судебная коллегия по административным делам Кемеровского областного суда позже оставила решение Мариинского городского суда Кемеровской области без изменения. Решение вступило в законную силу.
Однако администрация Мариинского муниципального округа была категорически не согласна с таким исходом рассмотрения дела, и обжаловала судебные акты нижестоящих судебных инстанций в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.
И кассационная инстанция в результате рассмотрения жалобы отменила все решения нижестоящих судов.
Из выводов судебной коллегии по административным делам кассационной инстанции следует, что при обстоятельствах, когда эксплуатация и проживание в здании многоквартирного дома невозможны и опасны, так как износ строительных конструкций достиг предельной черты, за которой уже начинаются необратимые последствия и существует опасность для пребывания людей, выводы судов о незаконности оспариваемых решений являются преждевременными. Полный износ здания дома составляет более 78 процентов, тогда как при износе уже свыше 70 процентов дальнейшая эксплуатация здания представляет непосредственную опасность для жизни людей.
В результате Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил судебные решения судов первой и апелляционной инстанций, направив дело на новое рассмотрение в Мариинский городской суд Кемеровской области.
При новом рассмотрении суду первой инстанции разъяснена необходимость решения вопроса об истребовании документов из материалов уголовного дела, и оценить истребованные доказательства в совокупности с иными доказательствами по спору.
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
Фото из открытых источников