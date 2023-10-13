Кассационный суд направил на новое рассмотрение дело о признании незаконным заключения об аварийности и сносе дома

Речь идёт о многоквартирном жилом доме, фигурирующем в уголовном деле о мошенничестве с жильём льготных категорий граждан. В конце февраля 2023 года Межведомственная комиссия местного муниципалитета признала указанный дом аварийным и подлежащим сносу. Однако собственник нескольких квартир в этом доме Николай Мораш и его представители не согласились с заключением комиссии, обратившись в суд с требованием признать это заключение незаконным. Требования были удовлетворены, но местная администрация не согласилась с таким результатом рассмотрения дела, обжаловав судебные акты нижестоящих инстанций в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции…

Как мы рассказывали ранее, один из многоквартирных жилых домов, «построенных» в Мариинске с многочисленными нарушениями, Межведомственная комиссия местного муниципалитета своим заключением в феврале 2023 года, а позже на основании этого заключения и глава Мариинского муниципального округа, признали аварийным и подлежащим сносу.

Однако один из собственников нескольких квартир в этом доме, являясь по совместительству его застройщиком, выявил нарушения, допущенные в процессе принятия заключения Межведомственной комиссии.

В результате рассмотрения дела в суде были подтверждены нарушения, допущенные при обследовании технического состояния здания, которое было проведено поверхностно и без учёта требований, установленных ГОСТ 31937-2011. Также были установлены и иные нарушения, свидетельствующие о нарушении процедуры принятия решения о признании дома аварийным.

Тогда суд удовлетворил требования чиновника, признав незаконным как спорное заключение Межведомственной комиссии, так и постановление главы Мариинского муниципального округа о признании дома аварийным и подлежащим сносу.

Судебная коллегия по административным делам Кемеровского областного суда позже оставила решение Мариинского городского суда Кемеровской области без изменения. Решение вступило в законную силу.

Однако администрация Мариинского муниципального округа была категорически не согласна с таким исходом рассмотрения дела, и обжаловала судебные акты нижестоящих судебных инстанций в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

И кассационная инстанция в результате рассмотрения жалобы отменила все решения нижестоящих судов.

Из выводов судебной коллегии по административным делам кассационной инстанции следует, что при обстоятельствах, когда эксплуатация и проживание в здании многоквартирного дома невозможны и опасны, так как износ строительных конструкций достиг предельной черты, за которой уже начинаются необратимые последствия и существует опасность для пребывания людей, выводы судов о незаконности оспариваемых решений являются преждевременными. Полный износ здания дома составляет более 78 процентов, тогда как при износе уже свыше 70 процентов дальнейшая эксплуатация здания представляет непосредственную опасность для жизни людей.

В результате Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил судебные решения судов первой и апелляционной инстанций, направив дело на новое рассмотрение в Мариинский городской суд Кемеровской области.

При новом рассмотрении суду первой инстанции разъяснена необходимость решения вопроса об истребовании документов из материалов уголовного дела, и оценить истребованные доказательства в совокупности с иными доказательствами по спору.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников