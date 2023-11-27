Кассационный суд подтвердил законность конфискации Hyundai Solaris у супругов после ночной алкогольной поездки в магазин

Ранее за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения суд назначил 42-летнему жителю Кузбасса 100 часов обязательных работ с полуторагодовым лишением водительских прав. Также судом был конфискован автомобиль Hyundai Solaris, являющийся совместной собственностью супругов. Настаивая, что конфискация авто нарушает права его жены, осуждённый обратился в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции с требованием признать конфискацию автомобиля незаконной…

Весной 2023 года 42-летний житель Кузбасса, лишённый ранее водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, вместе с супругой после употребления спиртных напитков поздно ночью решили поехать в магазин за очередной порцией алкоголя. Мужчина сел за руль автомобиля Hyundai Solaris, который зарегистрирован в органах ГИБДД на жену, а сама супруга села рядом на пассажирское сиденье. Однако на обратном пути автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые и установили среднюю степень алкогольного опьянения у водителя. Мужчина был отстранён от управления автомобилем, а сам автомобиль помещён на территорию Отдела МВД России «Мариинский».

Максимальным наказанием за совершение такого преступления является лишение свободы на срок до двух лет с лишением права заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. Но с учётом обстоятельств совершённого преступления, личности и материального положения подсудимого, а также учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, суд назначил водителю наказание в виде 100 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок полтора года.

Одновременно с этим суд постановил конфисковать автомобиль Hyundai Solaris, 2012 года выпуска, в собственность государства. Было учтено, что хотя автомобиль и зарегистрирован на супругу подсудимого, но приобретался в период брака на совместные денежные средства, находился в пользовании обоих супругов, и был использован при совершении преступления.

Однако после вступления в законную силу приговора мужчина обратился с жалобой в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. В своей жалобе он продолжал настаивать на том, что суд не имел права конфисковывать автомобиль, зарегистрированный на его супругу, так как конфискация нарушает её права собственника этого имущества.

Но кассационный суд подтвердил законность конфискации автомобиля, так как осуждённый также является собственником данного транспортного средства.

«То обстоятельство, что автомобиль зарегистрирован в органах ГИБДД на супругу осуждённого, не влияет на законность принятого судом решения», – говорится в кассационном постановлении.

При этом суд указал, что вопросы, связанные с компенсацией части стоимости конфискованного совместного имущества, подлежат рассмотрению в гражданском порядке.

В результате судебные постановления нижестоящих судов были оставлены без изменения, а кассационная жалоба осуждённого – без удовлетворения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников