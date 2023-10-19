Кассационный суд поставил точку в споре жителя Кузбасса со страховщиками о взыскании крупной суммы за ДТП, которое он не совершал

Ранее мы рассказывали об удовлетворении иска Российского Союза Автостраховщиков (далее – РСА) о взыскании с местного жителя около полумиллиона рублей, выплаченных страховщиками родственникам погибшего пассажира автомобиля, владельцем которого на момент ДТП являлся мариинец. Дело вызвало общественный резонанс и явилось основой для создания одного из сюжетов программы «Первая передача» телекомпании «НТВ», вышедшей в эфир 4 июня 2023 года. Но мариинец не согласился с решениями кузбасских судов и обжаловал судебные акты в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции…

Эта история началась в июне 2018 года, когда на 462-м километре трассы Р-255 «Сибирь» произошло дорожно-транспортное происшествие по вине водителя автомобиля ВАЗ 21093, в результате которого погибли как сам водитель, так и пассажир этого автомобиля. Позже выяснилось, что собственником автомобиля ВАЗ 21093 на момент совершения ДТП являлся житель Мариинска, который ранее продал автомобиль другому лицу, а тот, в свою очередь, продал водителю, который и погиб в результате ДТП. При этом переход права собственности после двух продаж автомобиля зарегистрирован не был, а по прошествии времени мариинец потерял договор купли-продажи. Таким образом, титульным собственником автомобиля ВАЗ 21093 на момент ДТП оставался первоначальный продавец – житель Мариинска (ответчик по делу), который снял автомобиль с учёта лишь через два года после происшествия. Не была застрахована по полису ОСАГО на момент смертельного ДТП и гражданская ответственность собственника автомобиля.

А в случаях, когда компенсационная выплата в счёт возмещения вреда, причинённого жизни и здоровью потерпевшего, не может быть осуществлена вследствие отсутствия договора ОСАГО у причинившего вред лица, такие выплаты производит профессиональный союз страховщиков. Что и было сделано РСА: родственникам погибшего пассажира было выплачено 475 тысяч рублей.

После этого в соответствии с законом у РСА появилось право требования с мариинца (собственника автомобиля) всей суммы, выплаченной родственникам погибшего пассажира. В связи с этим «Российский Союз Автостраховщиков» и обратился в суд с иском, который был удовлетворён. С жителя Мариинска в пользу РСА было взыскано возмещение компенсационной выплаты в размере 475 тысяч рублей и судебные расходы.

Апелляционное обжалование решения для мариинца результатов не дало, поэтому он обратился с кассационной жалобой в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Однако кассационная инстанция согласилась с выводами нижестоящих судов.

«Суды обоснованно исходили из того, что титульным собственником источника повышенной опасности на момент ДТП являлся Ватолин В.С., которым не были представлены доказательства заключения договора купли-продажи транспортного средства … Гражданская ответственность…на момент ДТП не была застрахована…Иных документов, подтверждающих, что на момент ДТП {погибший водитель} являлся законным владельцем источника повышенной опасности, суду представлено не было … Ответчиком Ватолиным В.С. суду не было представлено доказательств выбытия автомобиля из его законного обладания в результате противоправных действий», – говорится в определении кассационного суда.

В результате решение Мариинского городского суда Кемеровской области и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Кемеровского областного суда оставлены без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников