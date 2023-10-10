Кемеровчанка, обвиняемая в причинении по неосторожности смерти младенцу, предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы областного центра, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, в июле текущего года обвиняемая покормила 4-месячную внучку молочной смесью из бутылочки, и, не подержав младенца в вертикальном положении, оставила лежать в кроватке без присмотра и ушла в другую комнату, где стала употреблять спиртное. Спустя некоторое время женщина обнаружила внучку без признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть ребенка.



В соответствии с выводами судебно-медицинской экспертизы смерть девочки наступила из-за закрытия дыхательных путей желудочным содержимым.

Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину в инкриминируемом деянии признала полностью.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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