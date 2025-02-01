Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Кемеровские студенты узнали о возможностях IT-образования в Росгвардии

В Кемерове представитель Росгвардии по Кузбассу встретился со студентами колледжа предпринимательских и цифровых технологий, рассказав им о перспективах обучения на факультете информационных технологий и защиты информации Пермского военного института войск национальной гвардии России.

В рамках мероприятия военнослужащий подразделения информационных технологий и защиты информации Росгвардии прапорщик Денис Андрейченко рассказал студентам, как курсанты факультета получают актуальные и глубокие знания в области информационных технологий и искусственного интеллекта, а также осваивают профессиональные навыки в проектировании и построении вычислительных сетей, защите информации, программировании и разработке информационных систем. Помимо этого, курсанты факультета активно участвуют в научно-практических конференциях, выставках и конкурсах, представляя собственные проекты. Денис добавил, что Росгвардия является одним из передовых ведомств в вопросах обеспечения защиты информации и внедрения отечественного программного обеспечения среди органов государственной власти.

Кроме того, он уделил внимание актуальному для молодежи киберспорту. Прапорщик Андрейченко рассказал о дисциплинах, подготовке курсантов к крупным турнирам и их достижениях. Он также отметил, что Росгвардия при участии Министерства спорта Кузбасса организовала первый в стране кибертурнир памяти погибших бойцов Росгвардии, объединивший в формате фиджитал-спорта компьютерную игру и лазертаг. Команда колледжа предпринимательских и цифровых технологий достойно представила свое учебное заведение, заняв третье место.

В завершение встречи военнослужащий ответили на вопросы студентов, разъяснил интересующие их аспекты обучения и профессиональной деятельности.

«Я уже думаю, куда пойти после окончания колледжа, и рассматриваю разные вузы. Поступление в Пермский институт Росгвардии — один из хороших вариантов», — поделился студент 3-го курса Лев Светлов.

На данный момент в России действуют четыре образовательные организации Росгвардии: Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И. К. Яковлева, Пермский военный институт, Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт и Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт.

 

Фото: Росгвардия

Образование
Кемерово
kuzbassnews.ru
01/02/2025
Образование
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus