Кемеровские юнгвардейцы стали победителями регионального этапа Всероссийской игры «Зарница»

В Кемерове команда кадет 7-ого класса Росгвардии стала победителем в муниципальном этапе Всероссийской игры «Зарница» для ребят 5-7 классов. Победа достигнута в ожесточенной борьбе с представителями тринадцати школ города.

В рамках соревнований участники проявили мастерство в неполной разборке-сборке автомата Калашникова, соревновались в снаряжении магазина АК-74 на скорость, демонстрировали свою точность в стрельбе из пневматической винтовки, и оказывали первую медицинскую помощь. Кроме этого, ребята преуспели в интеллектуальном конкурсе «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.», где доказали свои знания о важнейших событиях российской истории.

Победа в муниципальном этапе открывает перед командой юнгвардейцев выход на областной этап Всероссийского конкурса. Важную роль в подготовке юнгвардейцев и военно-патриотическом воспитании играют наставники из спецподразделений Росгвардии.

Фото: Росгвардия