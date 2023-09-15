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Кемеровский авиационный отряд специального назначения отмечает годовщину образования

14 сентября кемеровский авиационный отряд специального назначения Сибирского округа Росгвардии отметил 32-ую годовщину с момента своего создания. На протяжении всех этих лет кемеровские летчики являются незаменимыми помощниками в кузбасском небе.

Начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель выразил поздравления личному составу в честь памятной даты и подчеркнул важность их службы:

«За всю историю отряда кемеровские летчики всегда отличались профессионализмом, преданностью к своему делу и любовью к кузбасской земле. Ваша роль в современной истории родного края тяжело переоценить. Вы участвовали в масштабных стройках, защищали кузбасские села от огненной стихии, спасали людей из труднодоступных мест. Вы всегда готовы прийти на помощь и оказать содействие коллегам, когда это потребуется. Ветераны службы могут гордиться продолжателями своего дела. Уверен, что молодое поколение летчиков ждут новые высоты» - сказал начальник территориального органа.

Кроме повседневных задач по транспортировке грузов и поддержке войск правопорядка, авиационный отряд активно участвует в борьбе с природными бедствиями и преступностью. В июне текущего года, летчики кемеровского авиаотряда успешно справились с задачей по обнаружению и спасению группы туристов, потерявших связь с родственниками во время сплава по реке. Спустя время вертолетчики Росгвардии оказали содействие сотрудникам полиции, обнаружив с воздуха 88-летнюю пожилую жительницу поселка Красная Поляна, которая получила травму и не могла продолжить свой путь. Благодаря оперативному вмешательству росгвардейцев, женщине была оказана необходимая помощь.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
15/09/2023
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