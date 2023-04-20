Кемеровский муниципальный округ готовится к областному Дню шахтера

В этом году столицей проведения главного кузбасского праздника станет Кемеровский муниципальный округ. Подготовка к областному Дню шахтера включает в себя масштабные и комплексные преобразования, прежде всего – новые социальные объекты.

В поселке Пригородный в конце года появится школа на 250 мест, строительство которой приурочено к празднованию Дня шахтера. Финансирование составит свыше 889,5 млн рублей, из них более 267,2 млн рублей – из федерального бюджета, 622,2 млн рублей – из областного. В селе Березово строится детский сад на 140 мест: старое здание, рассчитанное на 48 мест, сейчас посещают 50 малышей, еще примерно столько ждут своей очереди. Из областного бюджета на строительство выделено 494,4 млн рублей.

По губернаторской программе «Моя новая школа» полностью обновятся образовательные учреждения в деревне Береговой, поселке Металлплощадка и селе Верхотомском. Так, в Береговской школе, рассчитанной на 210 мест, включая начальные классы, занимается более 300 учеников. Поэтому кроме капремонта школы под начальную школу на 160 мест реконструируют старый детский сад. Финансирование превысит 409,2 млн рублей. В поселке Металлплощадка за последние 5 лет численность детей в школе увеличилась в два раза – до 500 детей, и обновление школы здесь просто необходимо. В селе Верхотомское после строительства самостоятельного детского сада и переноса в него дошкольных групп необходим капитальный ремонт школы на 250 мест. Ремонт оценивается в 237,5 млн рублей.

В селе Елыкаево идет капитальный ремонт детского сада на 130 мест. Здание 1984 года постройки нуждалось в ремонте. Финансирование составит более 55,6 млн рублей.

Сферу здравоохранения округа уже пополнили три новые врачебные амбулатории в поселках Металлплощадка, Ясногорский и в селе Барановка, а также пять модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году запланировано открытие еще двух модульных ФАПов – в деревнях Тебеньковка и Воскресенка. Новым оборудованием оснащена Кемеровская клиническая районная больница имени Б.В. Батиевского.

Модернизация дорожной сети регионального и муниципального значения повысит безопасность на дорогах и сделает передвижение по округу более комфортным. В прошлом году муниципалитет капитально отремонтировал 17,5 км автомобильных дорог. В этом году запланирован ремонт 11 км полотна только на дорогах местного значения. Из бюджетов разных уровней на эти цели будет направлено 579,3 млн рублей.

Не останется без внимания жилищно-коммунальный комплекс округа. В 2022 году введена в строй новая котельная в деревне Береговой, строители приступили к строительству очистных сооружений. Также запланировано строительство очистных в поселке Звездный. Общее финансирование превысит 183,7 млн рублей.

Обновятся общественные пространства. В поселке Металлплощадка преобразится излюбленное место отдыха жителей и гостей округа – «Наш парк». В прошлом году здесь появилась тихая и уютная лесная зона с пешеходными дорожками и лавочками. В этом году будут закончены работы по благоустройству основной территории. Стоимость работ составит 470,6 млн рублей – 400 млн рублей из областного, 70,6 млн рублей – из местного бюджетов. На очереди капитальный ремонт «Парка Славы» в деревне Береговой, реконструкция памятников землякам-героям в деревнях Береговая и Усть-Хмелевка.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса