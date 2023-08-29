Киноурок «Куликовская битва», в рамках празднования 650-летия Куликовской битвы

В начале учебного года для кемеровских школьников и студентов, в рамках проекта «Образование через кинематограф» пройдет киноурок «Куликовская битва», посвященный празднованию в 2030 году 650-летия Куликовской битвы.

На киноуроке будут рассмотрены следующие разделы:

- предшествующие события Куликовской битвы;

- имена, вошедшие в историю: Дмитрий Донской и Мамай;

- историческое значение средневекового сражения;

- соотношение сил, ход битвы и ее последствия;

- память о битве и увековечивание подвига.

Куликовская битва представляла собой не столько битву за территории, сколько за русскую культуру и религиозные ценности. Это одна из самых многозначительных и великих битв, ведь именно она послужила началом объединения разрозненных русских территорий, благодаря чему Русские княжества, спустя 100 лет, смогли полностью избавиться от зависимости Золотой Орды.

На киноуроке будут представлены исторические справки из архивов и музеев, сведения о находках с мест сражений, видеоматериалы историков, специализирующихся на данной теме.

Киноурок пройдет на площадке «Кузбасскино» и в образовательных учреждениях города Кемерово.

Возможно приобретение билетов по программе «Пушкинская карта».

Обязательная предварительная запись по телефону: 36-43-69.

Фото из открытых источников