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Киноурок «Нюрнбергский процесс: справедливость и историческое наследие» в Кузбасскино

"Нюрнбергский процесс" — это важный момент в мировой истории после Второй мировой войны, он стал отправной точкой для развития международного уголовного права и основой формирования системы принципов ответственности за преступления против мира и безопасности человечества. В ходе мероприятия участники узнают историческое значение Нюрнбергского процесса, впервые в мире осудившего преступления против человечества.

В ходе киноурока участники узнают историю и значение Нюрнбергского процесса, ознакомятся с решением суда, происходившего над бывшими руководителями нацистского гитлеровского государства. Особое внимание будет уделяться значимости борьбы с фашизмом и неофашизмом в современном мире. В течение мероприятия будут показаны реальные исторические кадры, фото, видео и архивные документы.

Визуализация исторических событий через кино позволяет ученикам глубже понять их значение и контекст.

Уроки для организованных групп проводятся в рамках проекта «Образование через кинематограф» в кинозале «Кузбасскино» и образовательных учреждениях города Кемерово по предварительной договоренности.

Возможно приобретение билетов по программе «Пушкинская карта».

Обязательная предварительная запись по телефону: 36-43-69.

 

Фото из открытых источников

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Кемерово
kuzbassnews.ru
09/11/2023
Культура
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