Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу обращает внимание хозяйствующих субъектов, что зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели, выпускается в обращение только при прохождении процедуры подтверждения соответствия.

В основу классификации примесей в продовольственном зерне положен принцип – степень влияния данного вида примеси на качество зерна, его сохранность, а также выход и качество получаемых продуктов.

Зерновая примесь в меньшей степени отражается на качестве зерна, чем сорная и имеет некоторую пищевую и кормовую ценность. К зерновой примеси относят: 50 % массы битых и изъеденных зерен, независимо от характера их повреждения (остальные 50 % относят к основному зерну); давленые; щуплые; проросшие; морозобойные; поврежденные; раздутые при сушке; зеленые; в пшенице высшего, 1-4 классов – зерна ржи, ячменя и полбы, целые и поврежденные, не отнесенные по характеру повреждений к сорной примеси; в пшенице 5-го класса – зерна и семена других зерновых и зернобобовых культур.

Сорная примесь отрицательно влияет на качество и выход готовой продукции. К сорной примеси относят: весь проход через сито с отверстиями диаметром 1,0 мм; минеральную примесь – комочки земли, гальку, частицы шлака и руды и т.п.; органическую примесь – части стеблей, стержней колоса, ости, пленки, части листьев и т.п.; семена всех дикорастущих растений; испорченные зерна пшеницы, ржи, ячменя и полбы с явно испорченным эндоспермом от коричневого до черного цвета; фузариозные зерна; вредную примесь – головню, спорынью, угрицу, вязель разноцветный, горчак ползучий, софору лисохвостную, термопсис, плевел опьяняющий, гелиотроп опушенноплодный, триходесму седую; в пшенице высшего, 1-4 классов – зерна и семена других культурных растений, кроме неиспорченных зерен ржи, ячменя и полбы; в пшенице 5-го класса – зерна и семена других зерновых и зернобобовых культур, отнесенные по характеру их повреждений к сорной примеси, а также семена масличных культур.

Следовательно, при приемке зерна от хозяйствующих субъектов необходимо организовать его сортировку перед размещением на хранение; при этом рекомендуется доводить зерно до норм соответствующих целевых кондиций. Очистка зерна от примесей повышает ценность зерна как продукта питания и стойкость его при хранении.



За консультацией и подробной информацией следует обратиться в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу по адресу 650051, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2 Б. Телефон для справок – (3842) 34-99-15.