Команда «Южного Кузбасса» победила в фестивале ГТО

Сборная угольной компании «Южный Кузбасс» заняла первое место на муниципальном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Двенадцать сборных трудовых коллективов предприятий и организаций Междуреченска, в том числе команда «Южного Кузбасса», встретились на фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие состоялось на базе спортивного комплекса «Звездный».

В состав команды «Южного Кузбасса» вошли работники подразделений по открытой и подземной добыче угля, обогащению и переработке угля, автотранспортной и ремонтной служб, управления компании – всего восемь человек. В рамках соревнований участники выполняли нормативы комплекса ГТО по отжиманиям, подтягиваниям и наклонам. Кроме того, команды разыграли медали «Чемпион ГТО» в прыжках и плавании.

Сборная «Южного Кузбасса» стала чемпионом соревнований в командном зачете. Победители получили кубки, грамоты и памятные вымпелы. Также в копилке наград компании – медали «Рекордсмен ГТО» и грамоты в личном зачете по прыжкам в длину с места.

Спортивные результаты участников будут внесены в зачет сдачи нормативов для получения значка ГТО.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»