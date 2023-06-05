Командир новокузнецкого ОМОН "Рубеж" удостоен премии "Человек года" за заслуги в обеспечении общественной безопасности

Премия организована телевидением «Ново ТВ» совместно с администрацией города Новокузнецка и призвана отметить горожан, внесших значительный вклад в развитие города и общества. Награды вручались в различных номинациях, включая «Человек труда», «Вклад в развитие и воспитание людей будущего» и другие. Офицер Росгвардии был отмечен за заслуги в области безопасности, а также за преданность службе и родному городу.

Полковник Павловский прослужил в спецподразделении более тридцати лет. Пятнадцать из них он возглавляет спецотряд южной столицы Кузбасса. Сергей Васильевич отметил, что его основные ценности в жизни - это патриотизм и любовь к Родине. Он выразил убеждение в необходимости возвращения в школьные программы предметов, посвященных истории и роли вооруженных сил, чтобы воспитывать молодежь на примерах героизма и патриотизма.

Командир ОМОН «Рубеж» полковник Сергей Павловский продолжает привлекать к службе преданных и готовых действовать во благо Родины. Дополнительную информацию о вступлении в ряды новокузнецкого ОМОН можно получить по контактным данным, указанным на официальном сайте Росгвардии 42.rosguard.gov.ru

Фото: Росгвардия