Комитет по управлению муниципальным имуществом в Кузбассе через суд пытался выселить мужчину из муниципальной квартиры

Однако 52-летний житель Кузбасса не только отказался признавать исковые требования муниципалитета о лишении его права пользования квартирой, но и сам обратился в суд к собственнику этой квартиры со встречным иском…

Из материалов дела следует, что около 20 лет тому назад нуждающиеся в жилье бывшие супруги, брак между которыми на тот момент был расторгнут, вместе с ребёнком вселились в муниципальное жильё по договору коммерческого найма. При этом договор коммерческого найма был заключён именно с матерью ребёнка, а бывший супруг был указан в числе нанимателей, а не членом семьи по данному договору. За прошедшее время, пока договор коммерческого найма неоднократно продлевался, наниматели произвели капитальный ремонт квартиры.

Прошли годы. Дочь уехала в другой город, а бывшая супруга решила улучшить свои жилищные условия, купив собственную квартиру в ипотеку. Однако до покупки квартиры она, как наниматель муниципального жилья, в начале текущего года обратилась в местную администрацию с заявлением об очередном продлении договора найма, указав в заявлении в качестве нанимателей как себя, так и бывшего супруга. Пока жилищная комиссия принимала решение о продлении договора найма, женщина приобрела собственную квартиру, поэтому ей было отказано в продлении договора, а также направлено уведомление о выселении.

А через месяц к Главе Мариинского муниципального округа обратился бывший супруг женщины с просьбой признать именно его нанимателем жилого помещения, в котором он прожил около 20 лет, вместо первоначального нанимателя – бывшей супруги. Но ему было отказано по причине заключения договора не с ним, а с его бывшей супругой. Мужчина не освобождал жилое помещение, поэтому Комитет по управлению муниципальным имуществом и обратился в суд с требованием признать его утратившим право пользования этим жильём. Но мужчина, заручившись поддержкой профессионального юриста, подал встречный иск о признании его нанимателем этого жилого помещения по ранее заключённому договору коммерческого найма.

В суде подтвердилось, что 20 лет назад мужчина вселялся в квартиру не как член семьи нанимателя, а был просто включён в состав нанимателей. При этом предусмотренное законом уведомление о выселении из квартиры муниципалитет направлял именно главному нанимателю (бывшей супруге мужчины), проигнорировав второго нанимателя жилья.

«Нарушение обязанности по уведомлению нанимателя об отказе от продления договора в установленный срок предполагает автоматическое продление договора найма на тех же условиях и на тот же срок … Собственник жилого помещения, может отказаться от продления договора коммерческого найма с гражданином при условии не сдавать в течение одного года жилое помещение в наём. Данное решение собственника не должно быть произвольным, то есть выселение ради выселения неугодного лица, проживающего в этом жилом помещении, а исключительно при наличии существенных оснований к выселению», – говорится в решении суда.

Второму нанимателю уведомление с требованием освободить жилое помещение в связи с истечением срока договора муниципалитетом не направлялось, поэтому к нему перешли права и обязанности нанимателя по договору коммерческого найма.

Поэтому суд признал мужчину нанимателем жилого помещения по ранее заключённому договору коммерческого найма вместо бывшей супруги.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников