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Компания «Каскад-энерго» получила паспорт готовности к зиме

Отопительный сезон в городе Анжеро-Судженске начался 18 сентября. К этому моменту АО «Каскад-энерго» (дочернее предприятие «Кузбасской Топливной Компании») завершило все работы на тепловых и электрических сетях по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2023–2024 годов.

В рамках подготовки к отопительному сезону энергетики провели текущий и капитальный ремонты основного и вспомогательного оборудования. На эти цели компания направила 15,5 млн рублей.

Специалисты «Каскад-энерго» выполнили капитальный ремонт высоковольтного электродвигателя и эжектора отсоса турбины теплогенератора ТГ-3,5.

Также провели текущий ремонт 10 котлов и котельно-вспомогательного оборудования, ревизию и ремонт 365 единиц трубопроводной арматуры и вентилей котельно-вспомогательного оборудования, 45 единиц оборудования углеподготовки и золоудаления, двух турбогенераторов, 50 насосов, электрооборудования.

Кроме того, провели гидравлические испытания собственных и арендованных тепловых сетей, в результате которых заменили 0,52 км трубопроводов магистральных теплотрасс, 106 единиц арматур и вентилей, провели ревизию и ремонт ещё 1 953 единиц арматур и вентилей, отремонтировали 10 тепловых камер.

– Паспорт готовности к зиме – наш основной документ, – рассказывает генеральный директор Олег Ливенцев. – Его получение показывает результат работы всего нашего предприятия во время весенне-летнего ремонтного сезона. Теперь наша задача – безаварийно пройти отопительный сезон 2023–2024 годов, а потом начнём готовиться к следующему. 

 

Фото из открытых источников

Экономика
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
14/11/2023
Экономика
Анжеро-Судженск
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