Конкурс «Мама – главный наставник» состоялся в Тяжинском округе

К участию в окружном конкурсе, посвященном Дню матери были приглашены активные и инициативные мамы. На сцене Итатского городского Дома культуры восемь конкурсанток продемонстрировали профессиональные и творческие способности в конкурсах «Визитная карточка», «Профессия наших мам», «Букет для мамы» и «Творчество».

В номинации «Мисс элегантность» победила учитель начальной военной подготовки и физической культуры Тисульской средней школы Нина Сергеевна Паневина. «Мисс очарование» стала кладовщик фермерско-крестьянского хозяйства «Степан Валерьевич Росликов» из деревни Старый Урюп Любовь Викторовна Мосинцова. «Мисс обаяние» признана библиотекарь Кубитетской сельской библиотеки Тяжинской централизованной библиотечной системы Екатерина Александровна Пустовойтенко.

«Мисс оригинальность» члены жюри единодушно признали домохозяйку из поселка Листвянка Александру Валерьевну Юзефович. «Мисс Улыбкой» стала домохозяйка из села Новоподзорново Алена Владимировна Никифорова. В номинации «Мисс позитив» победила учитель физической культуры Нововосточной средней школы Ирина Николаевна Дикая. Титул «Мисс Артистичность», а также приз зрительских симпатий завоевала социальный работник центра социального обслуживания населения из поселка Итатский Екатерина Александровна Рыжова. «Мисс Грацией» и главной победительницей конкурса стала библиотекарь Итатской модельной библиотеки семейного чтения Евгения Сергеевна Любезных.

Всем участницам конкурса «Мама – главный наставник» вручены дипломы управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа и памятные подарки.