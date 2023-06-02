Кража смартфона повлекла для жительницы Кузбасса судимость, 200 часов обязательных работ и долг в размере 20 тысяч рублей

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, накануне праздника «Рождество Христово» 33-летняя жительница Мариинска, употребляя в женской компании спиртные напитки, совершила у хозяйки дома кражу смартфона «Honor 7C», который позже через своего сожителя продала в комиссионный магазин за 500 рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что 6 января 2023 года подсудимая и её знакомая распивали дома у подсудимой спиртное. Через некоторое время им позвонила подруга, пригласив к себе в гости, где все вместе они продолжили застолье. Проходя по квартире, подсудимая заметила мобильный телефон, который внезапно решила похитить, что она и сделала, спрятав телефон в пакет, с которым пришла в гости. Через некоторое время хозяйка дома решила позвонить, но телефон найти не смогла. Подсудимая сказала, что телефон не видела.

После Рождества, 8 января, подсудимая решила сдать похищенный телефон в комиссионный магазин, попросив об этом своего сожителя. В «ломбарде» телефон оценили в 500 рублей, несмотря на то, что реальная стоимость телефона составляла 10 тысяч рублей. Вырученные от продажи телефона деньги были потрачены на спиртное и сигареты.

А хозяйка телефона некоторое время надеялась, что телефон похититель ей вернёт. Не дождавшись, она обратилась в полицию. И сотрудники правоохранительных органов вскоре нашли преступницу.

В судебном заседании женщина полностью признала себя виновной в совершённом преступлении и раскаялась в содеянном. С учётом совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств суд назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Также она обязана возместить потерпевшей ущерб в размере 10 тысяч рублей и выплатить в доход федерального бюджета процессуальные издержки в виде вознаграждения защитника за участие на предварительном следствии около 10 тысяч рублей.

Фото из открытых источников