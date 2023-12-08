Крупную пятимиллионную компенсацию за сломанные сигареты потребовал обвиняемый у подразделений ФСИН России

Ещё в середине 2021 года обвиняемый на четыре дня прибыл в Мариинское СИЗО-3 для дальнейшего этапирования в один из Красноярских следственных изоляторов. По прибытию в СИЗО-3 он и его вещи были подвергнуты обыску, в ходе которого сотрудниками учреждения были сломаны сигареты, находящиеся при нём. Никаких жалоб обвиняемый тогда не заявлял, но через два года после произошедших событий он обратился в суд с требованием выплатить за поломанные сигареты компенсацию морального вреда в размере пять миллионов рублей…

В середине 2023 года обвиняемый обратился к структурным подразделениям Федеральной службы исполнения наказаний, а также к Минфину России с требованием выплатить ему компенсацию морального вреда в размере пять миллионов рублей.

Административные исковые требования он мотивировал тем, что более двух лет назад при временном нахождении в Мариинском СИЗО-3 сотрудники учреждения в ходе обыска сломали все его сигареты. Утверждал, что сотрудники ФСИН не имеют права ломать сигареты, руководствуясь лишь внутренним, имеющим гриф «для служебного пользования», приказом Минюста России (который, по его мнению, является мифом). В результате он сделал вывод, что повреждением личного имущества ему был причинён моральный вред. При этом в качестве доказательств потребовал предоставить записи с камер видеонаблюдения, которыми был зафиксирован факт его обыска.

Представителем административных ответчиков в судебном заседании были представлены возражения относительно заявленных требований. Пояснялось, что сотрудники следственных изоляторов обязаны досматривать вещи обвиняемых в их присутствии при поступлении, а также перед отправкой из учреждения. Также внутренней инструкцией, имеющий гриф «для служебного пользования», прямо предусмотрен перелом сигарет и папирос. Ломать сигареты и папиросы необходимо в связи с возможным наличием в них запрещённых предметов, а иным способом выяснить это невозможно. При этом сам табак после такой процедуры досмотра своих свойств не теряет и может в дальнейшем использоваться по прямому назначению. Представить видеозаписи процедуры досмотра истца в настоящее время невозможно, так как с того момента прошло более двух лет – все видеозаписи в соответствии с требованиями законодательства давно уничтожены.

В результате рассмотрения дела судом какие-либо нарушения прав обвиняемого, связанные с процедурой его личного досмотра, установлены не были.

«Само по себе несогласие административного истца с установленным законом порядком проведения обысковых мероприятий при поступлении в учреждение не свидетельствует о нарушении его прав и законных интересов», – говорится в решении суда.

В удовлетворении административного иска было отказано.

Не согласившись с решением суда, административный истец обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, но на днях судебная коллегия по административным делам Кемеровского областного суда оставила принятый судебный акт без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд