Кто несёт ответственность за ликвидацию несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения

Несанкционированные свалки мусора часто образуются на территории, прилегающей к населенному пункту, относящейся к категории земель сельскохозяйственного назначения, по вине населения.

Несанкционированные свалки твердых бытовых отходов захламляют земли сельскохозяйственного назначения, наносят существенный ущерб плодородию земель, являются источником воспламенения сухой травы в пожароопасный период.

Восстановление плодородия земель сельскохозяйственного назначения после свалки занимает долгие годы и требует больших экономических затрат.

Одним из направлений деятельности Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу является предупреждение и выявление захламления земель сельскохозяйственного назначения твердыми коммунальными отходами.

Согласно статье 13 Земельного кодекса РФ, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия.

Статьей 42 Земельного кодекса РФ установлено, что собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.

Таким образом, ответственность за размещение свалки на землях сельскохозяйственного назначения несет собственник захламленного земельного участка, если участок зарегистрирован в установленном порядке.

Если свалки образуются на не разграниченной территории, отсутствует собственник земельного участка, то органы местного самоуправления, несмотря на то что, непосредственной обязанности по ликвидации несанкционированных свалок на них не возложена, вправе и обязаны оперативно устранять причины образования несанкционированных свалок, выявлять лиц, в результате деятельности которых незаконно размещаются отходы, привлекая их к ответственности.

Органы местного самоуправления могут выступать, с одной стороны, как юридические лица, осуществляющие деятельность по обращению с отходами, а, с другой стороны, являются органами, осуществляющими организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях соответствующих муниципальных образований.

Следовательно, органы местного самоуправления, пока не установлены иные лица, ответственные за ликвидацию последствий негативного воздействия на окружающую среду, самостоятельно осуществляют деятельность по ликвидации таких последствий (в данном случае несанкционированные свалки бытовых отходов).