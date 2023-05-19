Кузбасс стал участником Всероссийского пилотного проекта СФР по профилактике профзаболеваний

Более 200 граждан посетят реабилитационный центр СФР в рамках пилотного проекта по профилактике профзаболеваний. 7 жителей региона уже сегодня проходят лечение в Центре реабилитации СФР «Топаз», который расположен в городе Мыски Кемеровской области.

Особенность условий труда большинства промышленных предприятий в Кузбассе диктует необходимость внедрения современных форм организации работы по профилактике профессиональных заболеваний у работников с вредными условиями труда.

Основной целью проекта является профессиональное долголетие работников за счет снижения профессиональной заболеваемости путем проведения профилактического лечения сотрудников с выявленными ранними признаками болезни от воздействия вредных производственных факторов.

Фото из открытых источников