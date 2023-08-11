Кузбассе после ликвидации свалки ввели в сельскохозяйственный оборот сельхозугодья

В ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации в мае 2023 года госинспектором отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенному по адресному: Российская Федерация, Кемеровская область, Кемеровский муниципальный район, Березовское сельское поселение, территория пастбища п. Новостройка, земельный участок 1 была выявлена несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на площади 90 кв.м.

О факте загрязнения земель сельскохозяйственного назначения в адрес муниципального образования направлено информационное письмо. Так же, вышеуказанная информация направлена в адрес Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса и Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса в целях рассмотрения вопроса о понуждении органов местного самоуправления, как лиц обладающих в силу Закона правом распоряжения землями (земельными участками) государственная собственность на которые не разграничена к ликвидации несанкционированных свалок ТКО и своевременного ввода земель сельскохозяйственного назначения в оборот.

В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия (выездного обследования) в июне 2023 года установлено, что данная свалка ликвидирована. Ликвидация свалки позволила ввести нарушенные земли в сельскохозяйственный оборот, проведена вспашка.