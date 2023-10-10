«Кузбасская Топливная Компания» оснастила 25 карьерных самосвалов разреза «Виноградовский» системой «ОКО Майнинг»

Специалисты АО «Кузбасская Топливная Компания» установили автоматизированную систему контроля бдительности водителей на 25 карьерных самосвалов разреза «Виноградовский». Системой «ОКО Майнинг» оснастили 10 БелАЗов грузоподъёмностью 220 тонн и 15 БелАЗов грузоподъёмностью 130 тонн.

Комплекс «ОКО Майнинг» использует спутниковую навигацию для определения местоположения и скорости автомобиля. Оборудование включает в себя две камеры, одна из которых направлена на дорогу, вторая – на водителя; два инфракрасных излучателя, которые регистрируют движения глаз и направление взгляда водителя; антенну, оптические сенсоры, кнопку калибровки, звуковой извещатель и вибрационный механизм.

– Система с помощью звукового сигнала и вибромотора оповещает водителя о любых признаках утраты концентрации внимания. Оповещение происходит в режиме «предупреждение» и, если водитель не реагирует, то включается режим «тревога». Также происходит фиксация дорожной ситуации и поведения водителя, – пояснил начальник управления перспективного развития горного производства АО «КТК» Игорь Черемнов.

На разрезе «Виноградовский» комплекс «ОКО Майнинг» установлен в рамках профилактических мероприятий по снижению рисков аварий. Его внедрение поможет избежать повреждений техники и нарушений работы объектов, снизить затраты на устранение последствий аварии, ремонт и простой, и, конечно, повысить безопасность условий труда и предотвратить угрозы жизни персонала разреза.

– Доступ в систему есть у каждого начальника автоколонны и начальника смены. Они могут контролировать состояние водителя на каждом БелАЗе, оборудованном системой, визуально оценить его состояние и при необходимости оперативно реагировать, – рассказал начальник горнотранспортного управления разреза «Виноградовский» Игорь Устюжанин.

Кроме этого, курсовую камеру «ОКО Майнинг» можно дополнительно использовать для оценки состояния дорог. Для этого достаточно удалённо подключиться к любому из оборудованных системой БелАЗов и наблюдать дорожную обстановку в режиме реального времени.

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