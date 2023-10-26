«Кузбасская Топливная Компания» помогает в ремонте дорожной инфраструктуры населённых пунктов Беловского муниципального округа

Разрез «Виноградовский» – филиал АО «Кузбасская Топливная Компания» предоставил администрации Беловского муниципального округа около 7 тысяч тонн базальтового щебня для ремонта просёлочных автодорог в населённых пунктах Евтино, Каракан, Новый Каракан, Коновалово и Вишнёвка.

Разрез «Виноградовский» регулярно осуществляет контроль и обеспечение надлежащего состояния просёлочных дорог в районах своего присутствия. По обращению органов муниципальной власти разрез «Виноградовский» ежегодно выделяет необходимый объём базальтового щебня двух фракций: 0–20 мм и 20–40 мм. Отсыпка дорог производится в несколько слоёв сначала более крупной фракцией базальтового щебня, потом мелкой.

– На разрезе используем базальтовый щебень для строительства и ремонта автодорог, а также для ремонта железнодорожных путей: они у нас соответствуют всем проектным замечаниям. Так как базальтовый щебень для собственных нужд мы добываем самостоятельно, то всегда откликаемся на просьбы администрации в помощи с этим материалом, – рассказал начальник участка по ремонту и содержанию технологических дорог разреза «Виноградовский Максим Мордакин.

Напомним, что «Кузбасская Топливная Компания» имеет собственный дробильно-сортировочный комплекс, предназначенный для получения и переработки базальтового щебня. Месячная производительность дробильно-сортировочного комплекса достигает 60 тысяч тонн.

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