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«Кузбасская Топливная Компания» продолжает реализацию комплекса природоохранных мероприятий

«Кузбасская Топливная Компания» провела ежегодное мероприятие по восстановлению биологических ресурсов в водных объектах. Около четырех тысяч мальков нельмы было выпущено в реку Томь Обского бассейна.

Для восстановления водных ресурсов разрез «Виноградовский» «Кузбасской Топливной Компании» за 2020–2023 годы выпустил в реку Томь около 19 тысяч штук молоди нельмы, общей массой свыше 55 килограмм. Специалисты Верхнеобского территориального управления Росрыболовства и Томского научно-производственного рыбоводного комплекса следили за соблюдением технологии зарыбления, чтобы создать благоприятные условия для адаптации и роста рыб.

Это одно из комплекса экологических мероприятий, систематически проводимых компанией для сохранения биологического водного разнообразия. Помимо зарыбления, в рамках мероприятий по охране водных объектов проводятся регулярные наблюдения за водными объектами и морфометрическими особенностями рек Еловка и Малая Еловка, ручья Ершовский Лог. Также осуществляется подготовка к паводковому периоду, мониторинг качества очистки сточных и природных вод.

– Строгое соблюдение требований по охране природных ресурсов является неотъемлемым компонентом для сохранения экологического баланса. Для мониторинга почв горных участков проводится количественный химический анализ, биотестирование и другие микробиологические и паразитологические исследования. «Кузбасская Топливная Компания» тесно сотрудничает с специализированными лицензированными предприятиями для выполнения программы мониторинга ОРО – объектов размещения отходов, – комментирует эколог разреза «Виноградовский» «Кузбасской топливной компании» Надежда Сергеева.

На протяжении всего года разрез «Виноградовский» «Кузбасской Топливной Компании» проводит замеры на границе санитарно-защитной зоны, исследования промышленных выбросов от стационарных источников в атмосферу. Предусмотрен текущий ремонт и чистка пылеулавливающих установок.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
05/10/2023
Экология
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