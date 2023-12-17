Кузбасские дети познакомились с главным Дедом Морозом России

На железнодорожном вокзал Кемерова побывал сказочный поезд с Дедом Морозом из Великого Устюга и Снегурочкой из Костромы. «Новый год — один из самых любимых праздников кузбассовцев и жителей всей России. Поезд Деда Мороза помогает приобщать ребят к нашим традициям, погружает в мир русских сказок. 2024 год объявлен Годом семьи, и очень символично, что Президент Владимир Владимирович Путин посоветовал в новогодние выходные уделить внимание своим близким, провести время с семьей. Уверен, встреча с главным Дедом Морозом страны запомнится нашим ребятам надолго», — отметил губернатор Сергей Цивилев. Поезд из Великого Устюга — это празднично оформленная передвижная резиденция новогоднего волшебника. В него входит приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана, фотокупе и вагон-лавка с сувенирами. Новинка этого года — кукольный театр, в котором проходят 45-минутные представления. В этом году кузбасский филиал госфонда «Защитники Отечества» организовал посещение волшебного поезда для детей участников спецоперации. Ребята встретились с Дедом Морозом, приняли участие в квесте, посмотрели кукольный спектакль и получили сладкий подарок. Дед Мороз отправился из Великого Устюга в путешествие по стране 11 ноября 2023 года, а завершит его на своей родине 13 января 2024-го. За это время волшебник посетит более 80 городов. Фото: пресс-центр Правительство Кузбасса