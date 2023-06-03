Кузбасские матери начали работать по сокращенному графику

По инициативе губернатора Сергея Цивилева для матерей Кузбасса до конца лета по пятницам вновь введен сокращенный рабочий день. Теперь последний рабочий день недели у женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и принятых под опеку (попечительство), будет длиться с 08:30 до 15:00. При этом сохраняется средний заработок.



Губернатор рекомендовал руководителям органов государственной власти региона, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности применить практику введения сокращенной рабочей недели в летний период для своих сотрудниц.



Бюджетные организации региона также ввели сокращенный рабочий день для матерей. Это сделали и крупные предприятия области. Среди них «Кемеровская горэлектросеть», «Завод по ремонту горношахтного оборудования», «СДС-Уголь», «СУЭК-Кузбасс», АО «Черниговец» и другие.



Сокращенный рабочий день по пятницам вводится до 31 августа 2023 года.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса