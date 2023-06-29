Кузбасские росгвардейцы обеспечили охрану правопорядка во время празднования Курбан-Байрам

Во время празднования мусульманского религиозного праздника Курбан-Байрам сотрудники Росгвардии из Кузбасса были призваны обеспечить охрану правопорядка в Прокопьевске. Росгвардейцы из вневедомственной охраны участвовали в обеспечении безопасности молитвы и проповеди, проходивших в городской мечети.

Сотрудники Росгвардии осуществляли патрулирование улиц, расположенных недалеко от места проведения намаза, а также обеспечивали безопасность в общественных местах, где собирались верующие.

Благодаря эффективному сотрудничеству Росгвардии и МВД празднование Курбан-Байрам прошло без происшествий.

Фото: Росгвардия