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Кузбасские росгвардейцы обеспечили охрану правопорядка во время празднования Курбан-Байрам

 Во время празднования мусульманского религиозного праздника Курбан-Байрам сотрудники Росгвардии из Кузбасса были призваны обеспечить охрану правопорядка в Прокопьевске. Росгвардейцы из вневедомственной охраны участвовали в обеспечении безопасности молитвы и проповеди, проходивших в городской мечети.

Сотрудники Росгвардии осуществляли патрулирование улиц, расположенных недалеко от места проведения намаза, а также обеспечивали безопасность в общественных местах, где собирались верующие.

 Благодаря эффективному сотрудничеству Росгвардии и МВД празднование Курбан-Байрам прошло без происшествий.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
29/06/2023
Общество
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