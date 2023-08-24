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Кузбасские росгвардейцы обеспечили правопорядок во время празднования Дня Государственного флага России

 На территории Кемеровской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в тесном сотрудничестве с коллегами из других силовых ведомств обеспечили правопорядок на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей была обеспечена безопасность участников празднований в городах Кузбасса. Стражи правопорядка следили за порядком на праздничных концертах, фестивалях, патриотических акциях, флешмобах, народных гуляниях в парках культуры и отдыха, в которых приняло участие более 7 000 кузбассовцев.

 Экипажи вневедомственной охраны находились на службе на маршрутах патрулирования и были приближены к массовым празднованиям.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
24/08/2023
Общество
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