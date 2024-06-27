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Кузбасские росгвардейцы обеспечивают охрану правопорядка на международном научно-популярном фестивале «Динотерра»

С 23 по 30 июня в деревне Шестаково Чебулинского округа проходит ежегодный международный научно-популярный фестиваль «Динотерра». В организации и проведении мероприятий активно участвуют сотрудники Росгвардии, обеспечивая безопасность и охрану общественного порядка.

На фестивале ожидается участие более 50 000 человек, которые смогут побывать на экскурсиях, научных симпозиумах, лекциях, мультимедийных шоу и квиз-пикнике, а также насладиться концертами. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии будут активно патрулировать места массового скопления граждан, обеспечивая их безопасность на протяжении всех мероприятий.

 

Фото: Росгвардия

Культура
Общество
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
27/06/2024
Культура
Общество
Верх-Чебула
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