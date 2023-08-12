Кузбасские росгвардейцы оказали помощь станциям переливания крови

В Кемерове росгвардейцы в рамках ведомственной акции «От сердца к сердцу» выступили добровольцами в сдаче донорской крови.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вместе с другими неравнодушными жителями областного центра сдали кровь для нуждающихся пациентов. Пожертвованная кровь будет направлена в городские клиники для лечения тяжелобольных кузбассовцев. Кроме этого, часть сотрудников вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга. Кровь военнослужащих будет направлена для анализа в научно-исследовательские институты.

«В таких акциях мы принимаем участие исключительно как добровольцы, - сказала сотрудница кемеровского филиала вневедомственной охраны сержант Евгения Козаченко, - коллеги желают помочь горожанам не только при исполнении служебного, но и гражданского долга».

За время проведения акции между областным управлением ведомства и станцией переливания крови налажено тесное взаимодействие. Стражи правопорядка регулярно отзываются на просьбы врачей и в срочном порядке приходят на помощь, чтобы сдать кровь для нуждающихся пациентов.

Фото: Росгвардия