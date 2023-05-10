Кузбасские росгвардейцы почтили память павших за Родину

В городах Кузбасса представители Росгвардии приняли участие в памятных мероприятия в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Кемерове Руководитель кузбасской Росгвардии генерал-майор Юрий Кель и командир отряда специального назначения «Кузбасс» полковник Батор Шодоев возложил цветы к Мемориалу воинов-кузбассовцев, погибших за Родину, и почтили память павших минутой молчания.

В церемонии приняли участие губернатор Сергей Цивилев, ветераны и труженики тыла, представители духовенства, а также почетные гости.

Памятные мероприятия прошли во всех городах Кемеровской области. Сотрудники и военнослужащие из различных подразделений Росгвардии Кузбасса несли цветы к военным мемориалам и вспоминали тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу.

Фото: Росгвардия