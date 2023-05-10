Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасские росгвардейцы почтили память павших за Родину

В городах Кузбасса представители Росгвардии приняли участие в памятных мероприятия в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Кемерове Руководитель кузбасской Росгвардии генерал-майор Юрий Кель и командир отряда специального назначения «Кузбасс» полковник Батор Шодоев возложил цветы к Мемориалу воинов-кузбассовцев, погибших за Родину, и почтили память павших минутой молчания.

 В церемонии приняли участие губернатор Сергей Цивилев, ветераны и труженики тыла, представители духовенства, а также почетные гости.

 Памятные мероприятия прошли во всех городах Кемеровской области. Сотрудники и военнослужащие из различных подразделений Росгвардии Кузбасса несли цветы к военным мемориалам и вспоминали тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
10/05/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus