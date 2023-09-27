Кузбасские росгвардейцы поделились опытом с будущими правоохранителями

В Кемеровском кооперативном техникуме состоялась встреча студентов третьего курса специальности «Правоохранительная деятельность» с представителями Росгвардии. Мероприятие было организовано с целью обмена опытом и знакомства с вневедомственной охраной.

Представители Росгвардии привезли с собой образцы экипировки, используемой в повседневной службе. Студентам представилась возможность не только рассмотреть бронежилеты, шлемы и другие предметы экипировки, но и примерить их, чтобы получить представление о комфорте и функциональности снаряжения.

В ходе встречи сотрудники Росгвардии поделились профессиональным опытом и рассказали студентам о важной роли, которую они выполняют в обеспечении правопорядка и безопасности граждан. Особое внимание было уделено работе экипажей Росгвардии по пресечению правонарушений и преступлений.

«Эта встреча является частью нашей стратегии взаимодействия с образовательными учреждениями, чтобы подготовить молодое поколение к успешной карьере в правоохранительных органах», - сказал инструктор отдела кадров Управления вневедомственной охраны Росгвардии капитан Виталий Голяков.

Студенты, в свою очередь, имели возможность задать вопросы росгвардейцам и узнать о требованиях и критериях приема на службу. Встреча завершилась благодарственными словами и пожеланиями успеха будущим правоохранителям.

Фото: Росгвардия