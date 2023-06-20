Кузбасские росгвардейцы помогли вернуть пенсионерке похищенный кошелек

В поселке Тяжин сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии разыскали карманника и помогли вернуть похищенное имущество владелице.

По предварительной информации, 74-летняя горожанка находилась в автобусе, когда неизвестный незаметно вытащил из ее сумки кошелек, в котором находилось 2 500 рублей, после чего злоумышленник вышел на ближайшей остановке. Спустя время женщина обнаружила пропажу имущества и сообщила о случившемся правоохранителям.

В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы обнаружили и задержали ранее судимого за кражи 21-летнего местного жителя. Молодой человек признался в содеянном, пояснив, что часть похищенный денег потратил на личные нужды.

Для разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Похищенный кошелек возвращен законной владелице.

Росгвардия напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности, чтобы не стать жертвой карманников. Во-первых, избегайте переполненного транспорта, где риск кражи выше. Во-вторых, храните ценности в защищенных карманах и контролируйте свои сумки и пакеты. Если вы не собираетесь скоро выходить, отойдите от двери выхода, чтобы уменьшить вероятность кражи. Главное правило - будьте внимательны к окружающим и предупреждайте людей, если заметили готовящуюся кражу. Помогая другим, вы также можете рассчитывать на помощь в подобной ситуации!

Фото: Росгвардия