Кузбасские росгвардейцы провели флешмоб ко Дню государственного флага

В Кемерове военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу провели флешмоб ко Дню государственного флага Российской Федерации.

Росгвардейцы территориального ведомства к празднованию российского флага развесили триколор на окнах и в кабинетах. Более 50 сотрудников и военнослужащих не остались равнодушными и приняли участие во флешмобе.

«Среди воинов флаги являлись особо почитаемыми и оберегаемыми символами. Наши росгвардейцы не забывают о важности бело-сине-красного символа Отечества и уже по традиции принимают участие в акциях, приуроченных ко Дню государственного флага», - рассказал помощник начальника отделения по военно-политической (политической) работе капитан Антон Ожиганов.

Фото: Росгвардия