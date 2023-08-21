Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасские росгвардейцы провели флешмоб ко Дню государственного флага

 В Кемерове военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу провели флешмоб ко Дню государственного флага Российской Федерации.

Росгвардейцы территориального ведомства к празднованию российского флага развесили триколор на окнах и в кабинетах. Более 50 сотрудников и военнослужащих не остались равнодушными и приняли участие во флешмобе.

 «Среди воинов флаги являлись особо почитаемыми и оберегаемыми символами. Наши росгвардейцы не забывают о важности бело-сине-красного символа Отечества и уже по традиции принимают участие в акциях, приуроченных ко Дню государственного флага», - рассказал помощник начальника отделения по военно-политической (политической) работе капитан Антон Ожиганов.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
21/08/2023
Общество

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus