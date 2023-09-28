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Кузбасские росгвардейцы разыскали дачного вора

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил и задержал подозреваемого в краже электроинструментов из дачного дома.

В вечернее время на маршруте патрулирования росгвардейцы обнаружили подходящего по приметам из ориентировки молодого человека. Стражи правопорядка задержали для проверки 18-летнего трижды ранее судимого местного жителя, который находился в розыске по подозрению в очередном имущественном преступлении.

По предварительной информации, несколькими днями ранее задержанный рецидивист в отсутствии хозяев проник в дачный дом, выдавив окно. Из жилища злоумышленник похитил лобзик, зарядное устройство для автоаккумулятора и перфоратор общей стоимостью около 13 000 рублей. Похищенные инструменты злоумышленник сдал в ломбард.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищённые окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников. 

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
28/09/2023
Происшествия
Топки
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