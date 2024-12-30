Кузбасские росгвардейцы стали призерами чемпионата Сибирского округа по двоеборью

В Северске команда Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу стала призером чемпионата Сибирского округа по двоеборью. От Кузбасса в соревнованиях поучаствовали представители из СОБР и территориального управления Росгвардии.

19 команд из 10 субъектов Сибирского округа должны были пройти испытания на скорость, выносливость и меткость. Лучшие команды определились по результатам состязаний в двух дисциплинах: лыжных гонках на 5 и 15 километров, а также стрельбе из пистолета Макарова, где необходимо было набрать максимальные 16 очков.

В командном зачете среди территориальных управлений сборная Росгвардии Кузбасса заняла почетное третье место. Первое место заняло Управление Росгвардии по Алтайскому краю, серебро у команды из Томской области. Кроме того, сотрудница кемеровского СОБР «Символ» Елена Н. показала лучший результат в личном зачете по итогам всех дисциплин.

Полковник Алексей Ефремов вручил победителям и призерам кубки, медали и грамоты, отметив, что все участники показали меткую стрельбу и интересную борьбу на лыжной трассе.

Фото: Росгвардия