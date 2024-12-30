Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Кузбасские росгвардейцы стали призерами чемпионата Сибирского округа по двоеборью

В Северске команда Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу стала призером чемпионата Сибирского округа по двоеборью. От Кузбасса в соревнованиях поучаствовали представители из СОБР и территориального управления Росгвардии.

19 команд из 10 субъектов Сибирского округа должны были пройти испытания на скорость, выносливость и меткость. Лучшие команды определились по результатам состязаний в двух дисциплинах: лыжных гонках на 5 и 15 километров, а также стрельбе из пистолета Макарова, где необходимо было набрать максимальные 16 очков.

В командном зачете среди территориальных управлений сборная Росгвардии Кузбасса заняла почетное третье место. Первое место заняло Управление Росгвардии по Алтайскому краю, серебро у команды из Томской области. Кроме того, сотрудница кемеровского СОБР «Символ» Елена Н. показала лучший результат в личном зачете по итогам всех дисциплин.

Полковник Алексей Ефремов вручил победителям и призерам кубки, медали и грамоты, отметив, что все участники показали меткую стрельбу и интересную борьбу на лыжной трассе.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
30/12/2024
Спорт
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus