Кузбасские росгвардейцы в числе лучших в Сибири по служебному двоеборью

Двухдневный турнир проходил в Северске на лыжной базе «Янтарь» и стрелковом тире «Лидер». Военнослужащие и сотрудники территориальных управлений, соединений и воинских частей Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации соревновались в лыжных гонках и стрельбе из пистолета Макарова.

Более 70 военнослужащих и сотрудников со всего Сибирского округа Росгвардии боролись за звания лучшего в стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия и лыжных гонках, в числе которых 8 мастеров спорта России и 8 кандидатов в мастера спорта.

В первый день росгвардейцы соревновались на лыжной трассе. Мужчины преодолевали дистанцию в 15 км, а женщины - 5 км свободным стилем. Во второй день соревнований спортсмены испытали себя в стрельбе из пистолета Макарова. Каждый участник должен был набрать максимальное количество очков 16 выстрелами.

В командном зачете среди территориальных управлений Сибирского округа Росгвардии команда из Кузбасса заняла почетное второе место, уступив с минимальным отрывом спортсменам из Алтайского края. Тройку призеров замкнули росгвардейцы из Новосибирска.

Кубки, медали и грамоты победителям и призерам чемпионата вручил начальник физической подготовки и спорта отдела боевой подготовки Сибирского округа Росгвардии подполковник Алексей Ефремов. Подводя итоги чемпионата, он поздравил спортсменов с высокими результатами и отметил, что росгвардейцы показали достойную борьбу, проявив упорство и волю к победе.

Фото: Росгвардия