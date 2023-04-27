Кузбасские росгвардейцы задержали злоумышленников, похитивших металл с производственного предприятия

В вечернее время росгвардейцы получили сигнал о краже металлических изделий с территории охраняемого объекта по улице Шоссейной. Прибыв на место происшествия, стражей правопорядка встретил работник предприятия, который сообщил, что на территорию проникли посторонние. Росгвардейцы обнаружили и задержали за ограждением местных жителей 22, 26 и 44 лет. Кроме этого, за территорией стражи правопорядка нашли грузовой автомобиль, в кузове которого были похищенные металлические детали.

По предварительной информации, проникнув на территорию предприятия с целью хищения металла, злоумышленники перекинули имущество за ограждение и сложили в кузов автомобиля с целью дальнейшего сбыта. Противоправные действия посторонних заметил охранник и незамедлительно нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Сумма ущерба устанавливается. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия