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Кузбасские семьи, не использовавшие материнский капитал, получат индексацию на 7,5%

1 февраля Социальный фонд повысит сумму материнского капитала всем семьям, которые пока не воспользовались им. Индексацию на 7,5% также получат родители, сохранившие часть средств на сертификате. Чем больше неиспользованная сумма, тем выше будет прибавка после индексации.

Максимальное повышение ждет те семьи, которые пока ни разу не распоряжались сертификатом. Для них сумма вырастет сразу на 44 тыс. рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат, увеличение составит уже 58 тыс. рублей.

Родители, сохранившие часть материнского капитала, также вправе рассчитывать на индексацию. Если после всех распоряжений у семьи осталось, например, 375 тыс. рублей, именно эта сумма и будет увеличена в феврале на 7,5%. В результате семья сможет распорядиться более высокими средствами в размере 403 тыс. рублей.

Информация о сумме неизрасходованного материнского капитала доступна родителям на портале госуслуг. Соответствующий сервис Социального фонда позволяет всегда иметь под рукой актуальные данные о средствах, которые семья может направить на существующие направления программы.

Напомним, что по ее условиям материнский капитал подлежит индексации раз в год на уровень фактической инфляции. Согласно прогнозу Минэкономразвития, она составит 7,5% к концу этого года. С 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 631 тыс. рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребенка вырастет до 833,8 тыс. рублей.

 

Фото: ОСФР

Общество
kuzbassnews.ru
20/12/2023
Общество
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