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Кузбасские спецназовцы стали одними из лучших на всероссийских соревнованиях по тактической стрельбе в Чечне

 Военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» Сибирского округа Росгвардии стали призером на 10-ом открытом чемпионате по тактической стрельбе. Турнир посвящен памяти первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Более 150 участников соревновались в мастерстве.

Турнир проходил на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. В нем приняли участие 17 команд из различных регионов России, 4 из которых представляли Сибирский округ Росгвардии, в том числе спецподразделение из Кузбасса. Исходя из опыта, полученного в ходе спецоперации, инструкторами Российского университета спецназа были подготовлены 15 уникальных упражнений по стрельбе из различного вида оружия, тактике ведения боя в дневное и ночное время суток, преодоление водных преград, оказание первой доврачебной помощи и эвакуации раненого.

 По итогам состязаний чемпионами стали офицеры СОБР «Каскад» Управления Росгвардии по Омской области. «Серебро» завоевала команда ОМОН «Шквал» (на транспорте) Управления Росгвардии по Иркутской области. Третье место заняли военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс».

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
30/08/2023
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