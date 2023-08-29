Кузбасские велосипедисты стали победителями Всероссийских соревнований

В Кемерове прошли Всероссийские соревнования по велосипедному спорту, приуроченные ко Дню шахтера. В них приняли участие около 100 спортсменов из Кузбасса, Новосибирской, Омской, Тюменской областей, Красноярского и Алтайского краев, Республики Хакасия.

Лучшие велогонщики определены в дисциплинах «шоссе-групповая гонка» и «шоссе-критериум». Спортсмены преодолели дистанции от 20 до 40 км. В первый день соревнования прошли на дороге Леснополянского шоссе, во второй – по проспекту Комсомольскому.

В дисциплине «шоссе-групповая гонка» на дистанции 5 км среди мальчиков и девочек 9-12 лет победили Данил Пешнин из КуZбасса и Ксения Матвеева из Новосибирской области. На дистанции 20 км среди юношей и девушек 13-14 лет первыми к финишу пришли Мария Кузнецова из Республики Хакасия и Вячеслав Белобородов из Новосибирской области.

Дарья Зарина из Тюменской области и Глеб Кулагин из Омской области стали лучшими на дистанции 40 км среди спортсменов 15-16 лет. На дистанции 30 км среди юниоров 17-18 лет победили Анастасия Корхова из КуZбасса и Арсен Шкрябин из Омска. Среди мужчин 23 лет и старше победу одержал спортсмен из Алтайского края Михаил Русских.

Среди юношей и девушек 15-16 лет в дисциплине «шоссе-критериум» победили Дарья Зарина из Тюменской области и Иван Белоусов из Омской области.

Лучшие участники награждены медалями и грамотами, а также ценными призами.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса