Кузбасские внутренние тренеры бережливого производства обменялись опытом на практической конференции в Москве

Завершилась VI Школа тренеров Федерального центра компетенций (ФЦК) «Применяй. Обучай. Совершенствуй». Ее участниками стали 6 кузбасских внутренних тренеров предприятий-участников национального проекта «Производительность труда», который курирует Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

Школа тренеров – это практическая конференция для тренеров предприятий по бережливому производству, тренеров Региональных центров компетенций (РЦК), инструкторов по бережливому производству и ответственных за обучение на предприятиях-участниках нацпроекта «Производительность труда». Особое внимание было сфокусировано на вопросах развития компетенций по бережливому производству, организации и проведения обучения, вовлечения сотрудников в постоянные улучшения.

«Подготовка внутренних тренеров - один из этапов комплексной поддержки предприятий по нацпроекту. Внутренние тренеры - это лидеры повышения производительности труда на предприятиях, эксперты, которые получили новые навыки и опыт и могут передать его коллегам, чтобы совместно повышать эффективность производства. Развитие наставничества в сфере производительности труда помогает в тиражировании лучших практик бережливого производства в регионе», - отметил министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Среди участников Школы тренеров представители "Завода Универсал", "АСР-Взрыв", "БЭМЗ-1", "Евроэлемент". Участие в федеральном образовательном проекте и поддержка Регионального центра компетенций помогает им усовершенствовать систему обучения в своих коллективах. Так, Ольга Байгалиева, сотрудник и внутренний тренер завода «АСР-Взрыв» из Новокузнецка, с проектом по наставничеству вошла в число лучших в федеральном конкурсе «Тренер по бережливому производству – 2023. Применяй. Обучай. Совершенствуй» в номинации «Система обучения бережливому производству на предприятии». Предприятие участвует в нацпроекте с 2021 года, за это время более трети сотрудников обучены и применяют новые знания в своей работе на разных участках для повышения производительности. В целом по компании нацпроект помог увеличить производство продукции в полтора раза без дополнительных инвестиций и затрат.

Фото: отдел информационного сопровождения Министерства труда и занятости населения Кузбасса