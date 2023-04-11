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Кузбасский лен экспортируется в Китай

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу за первый квартал 2023 года проведен досмотр 2657 тонн семян льна масличного для переработки на пищевые цели для экспорта в Китайскую Народную Республику.

Производителями льна масличного являются предприятия Чебулинского района – ООО «Чебулинское», ООО «Усть-Сертинское», включенные в реестр производителей льна, одобренных КНР. Отправляемый лен выращен в зоне свободной от карантинных объектов.

С целью установления соответствия подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям Китайской Народной Республики, отобраны пробы от 103 партий подкарантинной продукции,  образцы исследованы в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», карантинных объектов для КНР не обнаружено. Выдано 103 фитосанитарных сертификата.

Таким образом, Управление обеспечивает строгий контроль при продаже зерна странам-импортерам и соблюдение всех необходимых международных требований.

Общество
kuzbassnews.ru
11/04/2023
Общество
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