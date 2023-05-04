Кузбасский муниципалитет оштрафован за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения

К административному штрафу в размере 100 тысяч рублей привлечено Мариинское территориальное управление администрации Мариинского муниципального округа, которое 9 марта 2023 года допустило образование снежных валов рядом с автобусными остановками, а также у пешеходных переходов вблизи зданий образовательного учреждения «Гимназия № 2». Об этом в четверг, 4 мая 2023 года, «Новостям Кузбасса» сообщили в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области.

Из материалов дела об административном правонарушении следует, что 9 марта 2023 года ОГИБДД Отдела МВД России «Мариинский» в ходе проверки исполнения законодательства в области безопасности дорожного движения выявило нарушения, допущенные территориальным органом местного самоуправления при содержании дорог и устранении помех в дорожном движении.

Так, на расстоянии ближе 20 метров от двух остановочных пунктов общественного транспорта были выявлены снежные валы. Такие же снежные валы были обнаружены на расстоянии менее 10 метров от пешеходных переходов невдалеке от образовательного учреждения «Гимназии № 2» и её филиала.

Дорожную деятельность на подведомственной территории в отношении дорог местного значения, а также обеспечение безопасности дорожного движения на них осуществляет Мариинское территориальное управление администрации округа. Поэтому контролирующий орган настаивал на привлечении территориального управления к административной ответственности.

В судебном заседании представитель Мариинского территориального управления просила прекратить дело по причине отсутствия состава административного правонарушения в связи с тем, что согласно контракту на выполнение работ обязательство по содержанию дорог и дорожного хозяйства города взял на себя подрядчик – муниципальное предприятие «Мариинец».

Но суд не согласился с этими доводами, так как в соответствии с муниципальным контрактом заказчик обязан проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ в части их соответствия условиям контракта.

В результате суд пришёл к выводу, что в действиях Мариинского территориального управления имеется состав административного правонарушения, за совершение которого для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

Однако суд, учитывая принятие мер по устранению выявленных нарушений, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также имущественное и финансовое положение Мариинского территориального управления, назначил ему штраф в размере, менее минимального: 100 тысяч рублей.

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