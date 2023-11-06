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Кузбасский проект вошел в число лучших в России в сфере реализации государственной национальной политики

В преддверии Дня народного единства Дом народов России в Москве подвел итоги конкурса на лучшие межрегиональные проекты в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации «Лучшее в общее». Проект Полысаевского городского округа «Сказка — мудрость народа» занял третье место.

Онлайн-проект «Сказка — мудрость народа» подготовлен Домом культуры «Полысаевец» в 2020 году. Это цикл видеороликов с участием представителей различных этносов, рассказывающих свои сказки на родном языке.

В рамках проекта представлены татарская народная сказка «Завещание», цыганская народная сказка «Легенда о жизни Пушкина у цыган», узбекская народная сказка «Кахрамон». Слушая сказки самых разных народов, зрители погружаются в их культуру, язык, обычаи. Таким образом проект «Сказка-мудрость народа» воспитывает уважительное и бережное отношение к другим народам, чувство любви к Родине и ощущение ее неповторимости.

В проекте приняло участие около 1200 человек, в том числе представители учреждений культуры, образования, спортивных и национальных организаций.

Как отмечают авторы, проект направлен на сохранение культуры, традиций и сказочного творчества народов России через представление народных сказок, популяризацию культурного наследия разных народов, гармонизацию межнациональных отношений.  

Церемония награждения победителей состоялась в рамках заключительного дня Всероссийского форума «Народы России», посвященного вопросам государственной национальной политики и выработки механизмов укрепления этноконфессионального мира и согласия в стране.

Также в число лучших вошли межнациональный проект «Этно-Кампус. Игры народов России» Республики Саха (Якутия) (1-е место) и культурно-просветительский проект «Арт-площадка — «Говорим по-русски» Хабаровска (2-е место). Проекты, занявшие призовые места, будут реализованы в 2024 году.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Общество
Полысаево
kuzbassnews.ru
06/11/2023
Общество
Полысаево
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